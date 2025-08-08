СтарХит: дети Дибровых после развода останутся с матерью

Знаменитости фактически решили все вопросы перед бракоразводным процессом

Супруги Дибровы смогли договориться об опеке над детьми и разделе имущества на фоне грядущего развода. Несмотря на сообщения в СМИ, будто бы знаменитость намерен жестко отомстить жене и лишить ее всего из-за измены с другом семьи, в окружении пары уверяют, что все планируют решить миром.

Между Дибровыми уже есть договоренность, что трое сыновей останутся с матерью. По словам источников, ведущий не планирует обижать свою жену, которая подарила ему вторую молодость и посвятила столько лет жизни, в вопросах имущества, поэтому и раздел особняка за 750 млн рублей будет справедливым.

"Вряд ли Полина и Дмитрий останутся близкими друзьями, но они намерены сделать все, чтобы остаться лучшими родителями для троих своих сыновей", – поделились знакомые.

Известно, что сейчас супруги находятся не в России. Модель улетела в Армению вместе со своим клубом рублевских жен, а журналист находится у друга в Испании.

Ранее молчание по поводу скандала в семействе Дибровых прервала бывшая жена бизнесмена Романа Товстика, с которым Полине приписывают роман. Она уверяет, что в этой любовной драме безвинных нет – все получили по заслугам.