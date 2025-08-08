"Карма настигла всех": экс-жена Товстика высказалась о скандале с Дибровыми

"Карма настигла всех": экс-жена Товстика высказалась о скандале с Дибровыми
Фото: соцсети
Женщина уверяет, что все участники этой драмы не были порядочными людьми

Первая жена бизнесмена Романа Товстика, с которой он прожил десять лет, высказалась по поводу скандального развода экс-супруга из-за измены с Полиной Дибровой. Юлия утверждает, что в этой ситуации по заслугам получили все, включая Елену, которая увела у нее мужа.

По ее словам, вторая жена Товстика является хитрым человеком, который отлично умеет манипулировать окружающими и общественным мнением. Сейчас она строит из себя жертву сложившейся ситуации, но в действительности хорошей супругой и матерью ее назвать трудно: с детьми она не проводила никакого времени.

Елена закрутила отношения с женатым и перспективным Романом, когда ей было всего 17 лет, а ему 28. Три года она изо всех сил пыталась разрушить его брак с Юлией и старалась сделать так, чтобы она о ней узнала. Именно поэтому Товстики называют разные сроки совместной жизни – Елена говорит про 22 года, а Роман про 19 лет. В итоге супруги развелись перед тем, как успели завести совместного ребенка.

"Карма прилетела всем четверым! Рома – не божий одуванчик, любитель женщин, но и Лена – под стать ему, а не бедная овечка. Более ушлого человека я не встречала в своей жизни", – призналась женщина.

По ее словам, Елена и Роман оформили брачный договор, по которому ей полагается солидная сумма, а дети сами не хотят оставаться с матерью, поскольку она никогда ими не занималась, и они вероятно выберут отца на суде для совместного проживания.

Ранее рублевские друзья рассказали, почему на самом деле Полина Диброва изменила супругу.

Источник: соцсети
По теме

"Победа Путина": в США сделали болезненное признание из-за решения Вашингтона

Страны начинают выстраивать диалог

Российский президент дважды за сутки унизил Трампа: в Китае восторг

Американского президента назвали "посмешищем"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей