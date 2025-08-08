"Карма настигла всех": экс-жена Товстика высказалась о скандале с Дибровыми

Женщина уверяет, что все участники этой драмы не были порядочными людьми

Первая жена бизнесмена Романа Товстика, с которой он прожил десять лет, высказалась по поводу скандального развода экс-супруга из-за измены с Полиной Дибровой. Юлия утверждает, что в этой ситуации по заслугам получили все, включая Елену, которая увела у нее мужа.

По ее словам, вторая жена Товстика является хитрым человеком, который отлично умеет манипулировать окружающими и общественным мнением. Сейчас она строит из себя жертву сложившейся ситуации, но в действительности хорошей супругой и матерью ее назвать трудно: с детьми она не проводила никакого времени.

Елена закрутила отношения с женатым и перспективным Романом, когда ей было всего 17 лет, а ему 28. Три года она изо всех сил пыталась разрушить его брак с Юлией и старалась сделать так, чтобы она о ней узнала. Именно поэтому Товстики называют разные сроки совместной жизни – Елена говорит про 22 года, а Роман про 19 лет. В итоге супруги развелись перед тем, как успели завести совместного ребенка.

"Карма прилетела всем четверым! Рома – не божий одуванчик, любитель женщин, но и Лена – под стать ему, а не бедная овечка. Более ушлого человека я не встречала в своей жизни", – призналась женщина.

По ее словам, Елена и Роман оформили брачный договор, по которому ей полагается солидная сумма, а дети сами не хотят оставаться с матерью, поскольку она никогда ими не занималась, и они вероятно выберут отца на суде для совместного проживания.

