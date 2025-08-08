Гордон считает, что Дибровы сговорились из-за развода

За разборками двух знаменитостей наблюдает вся страна

Катя Гордон рассказала новые подробности громкого развода Дмитрия и Полины Дибровых, сделав акцент на их возможном тайном сговоре. По ее словам, ситуация с расставанием супругов может быть не такой, как кажется на первый взгляд, и некоторые фигуранты истории действуют согласованно.

Напомним, что причиной развода называют роман возлюбленной шоумена с другом семьи, бизнесменом Романом Товстиком. Их связь, по слухам, длилась месяцами, а то и годами, причем для встреч влюбленный мужчина снимал жилье буквально рядом с домом телеведущего. Однако Гордон уверена, что скандал может быть частью заранее продуманного сценария.

Она обратила внимание, что адвокаты Дмитрия и Полины – Александр Добровинский и Марина Дубровская – ранее работали вместе. По ее мнению, это может говорить о том, что супруги уже давно договорились между собой и намеренно разыгрывают публичную драму, что не может не поразить поклонников, которые внимательно следят за развитием событий.

Кроме того, адвокат напомнила, что предприниматель не раз оказывал финансовую поддержку мероприятиям, в которых участвовали Дибровы. Она предположила, что и в этот раз бизнесмен мог встретиться с шоуменом, чтобы обсудить условия развода. При этом адвокат намекнула на возможный денежный мотив.

По версии Гордон, единственной пострадавшей в этой истории остается жена Товстика, Елена. Она не только пережила предательство мужа, но и рискует потерять детей – предприниматель намерен добиваться полной опеки над наследниками, чтобы затем требовать от бывшей супруги алименты.

Так что есть вероятность, что скандал, который выглядит как бурное выяснение отношений, может оказаться тщательно спланированной комбинацией, в которой ключевые фигуранты действуют в собственных интересах.

