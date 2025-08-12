Кушанашвили назвал причину скандального разрыва Дибровых

Кушанашвили назвал реальную причину скандального разрыва Дибровых
Дмитрий Дибров с женой. Фото: соцсети
За личными перипетиями знаменитостей наблюдает вся страна

Разрыв Дмитрия и Полины Дибровых после 16 лет отношений превратился в громкий скандал, за развитием которого следит вся страна. Журналист Отар Кушанашвили тоже решил вставить свои пять копеек и заявил, что этот союз с самого начала был обречен, ведь возлюбленные жили в "разных галактиках".

По его словам, девушка, которая младше телеведущего на целых три десятилетия, в итоге просто устала от его манеры постоянно и живописно рассуждать обо всем на свете.

"Барышня на 30 лет младше него, ну чего ты ждал?" – констатировал шоумен.

Хотя официального заявления о разрыве брачных отношений пока не поступало, известно, что оба уже наняли адвокатов. В кулуарах обсуждают, что причиной расставания могла стать неверность пылкой красавицы. По слухам, красотка начала встречаться с другом семьи Романом Товстиком, который в данный момент также находится в процессе развода со своей супругой.

Ситуация продолжает обрастать новыми подробностями, и каждая новая деталь подогревает интерес публики. Так, недавно в социальных сетях активно обсуждали теорию о сговоре пары.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
