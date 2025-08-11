Собчак раскрыла истинную причину развода SHAMAN

Курс рубля
Журналистка Ксения Собчак рассказала, что, по слухам, SHAMAN развелся с Еленой Мартыновой из-за супружеской неверности – артист влюбился в дочь известного и влиятельного бизнесмена Михаила Кенина, который недавно скончался. Она раскрыла тайну певца, о которой он старался не рассказывать общественности.
По заявлению ведущей, после развода Ярослав даже планировал жениться на Мишель Кениной и купил кольцо для помолвки. Знаменитость был даже готов находить время в своем плотном гастрольном графике, чтобы регулярно видеться с возлюбленной в ОАЭ, где она проживает. Однако в последний момент девушка отказала Дронову в продолжении отношений. Как рассказывали сплетники, она посчитала его несерьезной партией.
"Поговаривают, что и кольцо помолвочное, которое носит Мизулина, куплено было изначально для нее… Если так, то одобряю такую экономию", – написала Собчак.
В итоге после того, как Кенина оставила его одного, SHAMAN решил закрутить роман с Екатериной Мизулиной. Впрочем, в искренность этих отношений общественность не верит до сих пор.
Ранее стало известно, что артист начал терять популярность в России, а его концерты – на грани отмены из-за плохих продаж билетов.
