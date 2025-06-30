Виторган заявил, что Кадышева обошла SHAMAN в популярности

Артист уверен, что в этом году певец получит меньше заказов на корпоративы

Максим Виторган в своих соцсетях сообщил, что карьера SHAMAN в России начала постепенно угасать. Особенно после того, как мелькал буквально на каждом городском или государственном мероприятии. Теперь, по его мнению, артиста обошла другая певица, которую знают все – Надежда Кадышева.

Актер подчеркнул, что в последнее время ему все чаще попадаются выступления ансамбля "Золотое кольцо". От увиденного он сделал вывод, что сейчас по-настоящему зажглась звезды Кадышевой. Виторган полагает, что артистка заняла место группы "Ленинград" в категории "веселый трэш". Только если Сергей Шнуров осознанно выбирал это направление, у певицы попасть в струю получилось натуральным образом.

"В этом году (Кадышева будет) на всех самых дорогих корпоративах – помяните мое слово. Ну и нокаутом выигранная борьба за зрителя у впихуемого во все дыры SHAMAN", – написал бывший муж Собчак.

Ранее Максим Виторган сообщил, что попал под обстрел в Израиле. По слухам, сейчас артист проживает в нескольких странах, периодически возвращаясь в Москву.