Певец SHAMAN рассказал, как борется с выгоранием

Певец SHAMAN рассказал, как борется с выгоранием
Фото: АГН "Москва"
Артист признался, что крайне редко отдыхает

Певец Ярослав Дронов, который уже несколько лет работает практически без отдыха, рассказал, как ему удается справляться с профессиональным выгоранием и где он берет силы для своих выступлений. По словам артиста, из-за слишком напряженного графика у него не остается времени, чтобы задумываться о своем физическом и эмоциональном состоянии.

"Конечно, устаю, естественно, но любовь зрителей меня питает энергией, и мы вместе снабжаем друг друга любовью. Вот мой секрет от любого выгорания – любовь", – признался он.

SHAMAN рассказал, что практически никогда не берет выходные, а тем более не уходит в отпуск. Это связано с количеством поклонников по всей стране, которые хотят видеть и слышать его живьем. Поэтому гастрольный график знаменитости такой насыщенный.

Ранее известный продюсер раскритиковал SHAMAN за надменное поведение.

Источник: ОСН
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