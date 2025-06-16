"Снесло крышу": продюсер раскритиковал SHAMAN за надменное поведение

Артист начал вызывать у него отвращение

В последнее время популярность SHAMAN немного просела – несмотря на то, что у артиста есть преданные поклонники, он стал реже мелькать в прессе, даже учитывая роман с Екатериной Мизулиной. В звездной тусовке к певцу также многие относятся пренебрежительно. Продюсер Сергей Лавров полагает, что всему виной надменное поведение знаменитости.

Эксперт отметил, что Ярослав по сути является талантливым парнем, только в последнее время у него стало много излишних проявлений звездности.

"У меня ощущение, что у него крышу снесло от звездной болезни. Я смотрю со стороны, поэтому могу ошибаться, конечно, но мне кажется, он стал какой-то неприятный и отталкивающий", – заявил он.

Лавров напомнил, как Дронов начинал музыкальную карьеру – тогда молодой артист предлагал знаменитостям записать каверы популярных песен и выложить в соцсетях. Например, песня Валерии набрала около 3 млн просмотров благодаря тому, что артистка его поддержала. Сейчас же во время гастролей SHAMAN стал чрезмерно "нести себя" как невероятного артиста, хотя по сути является простым парнем, отметил продюсер.

Ранее Дронов поделился подробностями совместной жизни с Мизулиной.