SHAMAN рассказал о совместной жизни с Мизулиной

SHAMAN рассказал о совместной жизни с Мизулиной
Фото: АГН "Москва"
Пара вместе с конца прошлого года

Певец Ярослав Дронов спустя несколько месяцев отношений решил переехать к своей возлюбленной Екатерине Мизулиной. Несмотря на загруженные графики, паре удается проводить время вместе. По его словам, совместный быт со своей девушкой его нисколько не тяготит.

Ярослав утверждает, что Екатерина очень о нем заботится.

"Открываешь дверь, а там она в платьице, во всей красоте, в квартире пахнет вкусной домашней едой", – рассказал артист.

Общественник, в свою очередь, призналась, что возлюбленный оказывает ей большую моральную поддержку, поскольку на работе она часто сталкивается со стрессом и ей просто необходимо получать какую-то отдушину после перенесенных сложностей. 

Мизулина также рассказала, что очень любит готовить. И, по ее мнению, питаться нужно домашней едой, а не доставкой.

Источник: НТВ
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