Мизулина пожаловалась на преследование со стороны фанатов

Мизулина рассказала о проблемах в отношениях с SHAMAN
SHAMAN и Екатерина Мизулина. Фото: соцсети
У звездной пары не все так гладко

Известная российская общественница Екатерина Мизулина призналась, что ей с артистом SHAMAN стало сложно жить обычной жизнью из-за постоянного внимания со стороны фанатов.

Она рассказала, с какими трудностями им приходится бороться. Оказалось, эффектную блондинку с певцом буквально преследуют: невозможно спокойно сходить ни в кафе, ни в ресторан, ни даже в кино.

По словам государственной деятельницы, им приходится самим выкладывать видео из личной жизни, иначе это сделают случайные прохожие с телефонами.

Дочь бывшего сенатора Елены Мизулиной также отметила, что с детства сталкивалась с публичным вниманием. Она добавила, что в их адрес поступали угрозы и даже случались нападения, из-за чего она всегда старалась избегать камер и лишней огласки.

Источник: Подкаст "Берегите детей с Ксенией Мишоновой" ✓ Надежный источник
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