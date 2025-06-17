Виторган попал под обстрел в Израиле

Виторган попал под обстрел в Израиле
Фото: АГН "Москва"
Артист записал ролик из бомбоубежища

Актер Максим Виторган оказался под обстрелом в Израиле. Об этом знаменитость сообщил в своих соцсетях, признавшись, что утром оказался в бомбоубежище вместе с другими гражданами.

В Израиль артист отправился, чтобы выступить в стране с постановкой вместе с Викторией Толстогановой. Из-за обострения ближневосточного конфликта он оказался буквально заперт в стране, поскольку воздушное пространство закрыто. 

"Как говорится, началось в колхозе утро. Нестандартное время для атаки сегодня было. Но тревога закончилась, и я вышел из бомбоубежища", – сообщил Виторган на своей странице в соцсетях.

Знаменитость признался, что старается не унывать на фоне происходящего. Поэтому сразу после того, как обстановка стала спокойнее, он отправился в пекарню и порадовал себя круассаном. 

Напомним, в середине 2022 года ходили слухи, что Максим Виторган вместе с бывшей супругой Ксенией Собчак и их общим сыном Платоном получили гражданство Израиля. Звезд видели с большой папкой документов возле посольства страны в Москве. Официально никто из них не подтверждал сведения о наличии израильского паспорта.

Ранее Виторган пригрозил бить током россиян, которые снимают на телефон в театре.

Источник: соцсети

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