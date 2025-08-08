SHAMAN столкнулся с проблемами в России: концерты на грани отмены

SHAMAN столкнулся с проблемами в России: концерты на грани отмены
Фото: АГН "Москва"
Артист перестал пользоваться популярностью у народа

Невероятно быстро взлетевшая карьера SHAMAN, вероятно, пошла на спад. В Сети обратили внимание на то, что в последнее время у артиста началась черная полоса: его стали реже включать на радио, песни не попадают в топы, а публика плохо скупает билеты на концерты. Последней каплей стало то, что певец лишился работы в этно-опере "Князь Владимир" после массовой критики общественности.

Согласно данным сервисов, отслеживающих самые популярные песни в России, композиции SHAMAN не попали даже в топ-100. Первое место у группы Ay Yola, второе заняли Джиган, Artik & Asti и Niletto, а третье у Татьяны Куртуковой.

Также публика не особо спешит на концерты артиста. Например, его представление в Сочи 11 августа под угрозой срыва – почти все билеты не проданы. 

Аналогичная ситуация с концертом в Калининграде, который состоится 28 сентября. Причем это происходит не впервые, в 2024 году в России было отменено несколько представлений знаменитости из-за плохих продаж билетов.

Известно, что ранее SHAMAN сняли с постановки "Князь Владимир". Изначально публику пытались привлечь тем, что именно Ярослав Дронов играет главную роль, но вскоре в Сети массово стали появляться недовольные обзоры и комментарии – этно-оперу критиковали за крайне низкое качество, также намекая на растрату бюджета. В итоге в конце июля Игорь Матвиенко заменил артиста на хореографа Даниила Благова, который не только умеет танцевать, но и петь.

