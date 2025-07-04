Шаляпин призвал убрать SHAMAN с конкурса "Интервидение"

Знаменитость объяснил, кто должен представлять Россию вместо исполнителя хита "Я русский"

Российский артист Прохор Шаляпин считает, что SHAMAN не должен принимать участие в новом конкурсе "Интервидение". По его мнению, состязаться должны молодые исполнители, которые только начинают путь к славе, а у Ярослава уже есть все, что нужно: и деньги, и слава, и признание. Поэтому он не совсем понимает, для чего певцу нужно это мероприятие.

"Я считаю, что участвовать должен не SHAMAN, у которого и так уже все есть – аудитория, деньги. Надо новых выдвигать, искать таланты, возможно, комиссию создать", – выразил мнение Шаляпин.

Знаменитость полагает, что искать участников конкурса должны непредвзятые профессионалы в медийной сфере, которые заинтересованы в появлении новых лиц на эстраде. И, уверен Прохор, поиск тяжелым не будет, поскольку в России много талантливых людей.

В качестве возможного члена комиссии Шаляпин привел Дмитрия Билана, но быстро передумал, поскольку считает, что ни один представитель эстрады не будет заинтересован в появлении новых звезд в музыке.

Ранее стало известно, что победитель "Интервидения" получит 30 млн рублей.