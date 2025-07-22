SHAMAN хотят обложить налогом за "патриотизм"

Артиста намерены обязать помогать фронту и простым россиянам

Артистов, которые зарабатывают огромные деньги на своем патриотизме, следует обложить дополнительным налогом – средства, которые поступают благодаря им в российскую казну, можно будет отправить на фронт. С такой инициативой выступил общественник Виталий Бородин. По его словам, эта мера будет справедливой в отношении SHAMAN, Лепса, Газманова, Гагариной и других артистов, чьи гонорары за выступления достигают десятков миллионов рублей.

Активист утверждает, что сейчас заработки певцов с пророссийскими песнями доходят до 23 млн рублей, и это, уверен он, несправедливо, учитывая ситуацию в стране.

"Почему огромные суммы тратятся из бюджета города, налогоплательщиков на артистов. Должна быть справедливость", – заявил Бородин.

Общественник уверен, что россияне вряд ли положительно относятся к подобным тратам – наверняка многие из них предпочли, чтобы эти деньги пошли на что-то более полезное для общества. Бородин планирует обратиться с этим вопросом в Госдуму и предложить свой налоговый проект для последующего одобрения.

При этом он не уточнил, какой именно размер налога на патриотические песни хочет ввести и что будет подразумеваться под патриотичным артистом.

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