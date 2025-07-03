Победителю "Интервидения" вручат 30 миллионов рублей

Счастливчик станет намного богаче

Победителю нового международного песенного конкурса "Интервидение", который пройдет осенью этого года в Подмосковье, достанется приз в размере 30 миллионов рублей. Об этом стало известно из заявления организаторов, которые также не исключили, что сумма и так баснословного гонорара может быть увеличена, все будет зависеть от решений учредителей.

Шоу хотят провести во второй половине сентября на площадке "Live Арена". Оно объединит артистов из двух десятков стран, включая Россию, США, ЮАР, Китай, Колумбию, Индию и Катар. От российской стороны выступит SHAMAN – певец, чьи патриотические песни и яркая харизма уже привлекли внимание публики.

К участию в конкурсе допустят только исполнителей старше 16 лет с высокой популярностью и достижениями: это может быть наличие музыкальных наград, регулярные эфиры на радио и телевидении, а также миллионы просмотров на YouTube.

Все конкурсные композиции должны быть новыми: либо специально написанными для "Интервидения", либо выпущенными не ранее года назад. Основная тематика песен – семья, уважение к культурам и межнациональный диалог. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Выступать участники будут исключительно вживую, при этом на сцене может находиться не более шести человек, включая танцоров и бэк-вокалистов. Конкурс охватит разные жанры: от фолка до рока и поп-музыки. Организаторы подчеркивают, что цель мероприятия – не только музыкальное соревнование, но и укрепление культурных связей между странами.

К слову, недавно SHAMAN разнесли за надменное поведение.