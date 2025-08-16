После громкого развода Яна Кошкина снова вернулась к возлюбленному

Поговаривают, что девушка диктует правила в отношениях

Жизнь актрисы Яны Кошкиной снова оказалась в центре внимания: как сообщают источники, звезда вернулась к своему бывшему мужу, бизнесмену Анатолию Черкасову, с которым официально развелась всего пару месяцев назад.

По информации из окружения пары, роковая брюнетка не только возобновила отношения, но и полностью контролирует ситуацию: поговаривают, что она "крутит Анатолием как хочет".

Пара заключила брак в 2023 году, сыграв свадьбу в Барвихе, а медовый месяц провела на Мальдивах. В июне этого года актриса объявила о разводе, уточнив, что они разошлись мирно, без скандалов и дележа имущества.

Однако вскоре появились слухи о неконтролируемой ревности звезды: бывшая жена предпринимателя, певица Таша Белая заявила, что стала объектом преследования со стороны Яны из-за внимания Черкасова.

По словам знакомых бизнесмена, пара сошлась довольно быстро. Инициатором восстановления отношений стала сама артистка. Как отмечают люди, девушка отличается вспыльчивым характером и склонна к ревности, но бизнесмен, несмотря на это, снова рядом и, по словам источников, готов выполнять любые ее желания.