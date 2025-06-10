Орбакайте задолжала российской налоговой

К блондинке есть серьезные вопросы

В прессе появилась информация о новых проблемах беглой знаменитости Кристины Орбакайте в России. Сообщается, что именитая блондинка задолжала налоговикам около 350 тысяч рублей.

Отмечается, что несмотря на владение элитной недвижимостью на сумму около одного миллиарда рублей, звезда до сих пор не погасила свои налоговые обязательства. В списке ее собственности значатся престижные жилые комплексы и квартиры в дорогих районах российской столицы.

Кроме того, покинувшая родную страну и обосновавшаяся в США исполнительница может лишиться недвижимости в Юрмале. Это связано с введением латвийскими властями запрета на въезд певицы в республику. Там у нее есть трехкомнатная квартира площадью 100 "квадратов", которую она унаследовала от Бориса Моисеева. Рыночная стоимость этого жилья оценивается в 30 миллионов рублей, однако элитные метры уже совсем скоро могут арестовать.

К слову, ранее артистка сделала неожиданное признание в Эстонии.