Орбакайте задолжала российской налоговой

Вскрылись новые проблемы Орбакайте в России
Кристина Орбакайте. Фото: соцсети
К блондинке есть серьезные вопросы

В прессе появилась информация о новых проблемах беглой знаменитости Кристины Орбакайте в России. Сообщается, что именитая блондинка задолжала налоговикам около 350 тысяч рублей.

Отмечается, что несмотря на владение элитной недвижимостью на сумму около одного миллиарда рублей, звезда до сих пор не погасила свои налоговые обязательства. В списке ее собственности значатся престижные жилые комплексы и квартиры в дорогих районах российской столицы.

Кроме того, покинувшая родную страну и обосновавшаяся в США исполнительница может лишиться недвижимости в Юрмале. Это связано с введением латвийскими властями запрета на въезд певицы в республику. Там у нее есть трехкомнатная квартира площадью 100 "квадратов", которую она унаследовала от Бориса Моисеева. Рыночная стоимость этого жилья оценивается в 30 миллионов рублей, однако элитные метры уже совсем скоро могут арестовать.

К слову, ранее артистка сделала неожиданное признание в Эстонии.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
По теме

Между Украиной и Польшей случился новый конфликт

Страны продолжают выяснять отношения после случившегося более 80 лет назад

"Конец планеты": Мединский описал мрачный сценарий заморозки конфликта на Украине

Ситуацию нужно доводить до логического завершения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей