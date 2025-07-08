Орбакайте сообщила о смерти звездного стилиста Вишневского

Артистка потеряла хорошего друга в России

Кристина Орбакайте сообщила на своей странице в соцсетях о смерти популярного звездного стилиста Дмитрия Вишневского. Мужчина был ей особенно дорог, поскольку долгие годы они вместе сотрудничали. Новость о потере близкого человека стала для артистки шоковой.

"Светлая память, дорогой Дима! Сколько красивых образов ты создал для меня. талантливый, красивый, интересный, как же так?!" – горюет певица.

Известно, что, помимо Орбакайте, Вишневский работал с Жанной Агузаровой, Ренатой Литвиновой, Еленой Супруг. Его также знала вся светская тусовка – на странице стилиста постоянно появлялись публикации со знаменитостями. Что стало причиной кончины мужчины, не сообщается.

При этом в последнее время на его странице в соцсетях не было никаких записей, указывающих на тяжелую болезнь. Напротив, Вишневский старался уделять много времени своим увлечениям, среди которых парфюмерия. В июне он публиковал снимки из Азербайджана.

Ранее стало известно, что Орбакайте задолжала российской налоговой.