Орбакайте сообщила о смерти звездного стилиста Вишневского

"Как же так?": Орбакайте сообщила о смерти близкого человека
Фото: соцсети
Артистка потеряла хорошего друга в России

Кристина Орбакайте сообщила на своей странице в соцсетях о смерти популярного звездного стилиста Дмитрия Вишневского. Мужчина был ей особенно дорог, поскольку долгие годы они вместе сотрудничали. Новость о потере близкого человека стала для артистки шоковой.

"Светлая память, дорогой Дима! Сколько красивых образов ты создал для меня. талантливый, красивый, интересный, как же так?!" – горюет певица.

Известно, что, помимо Орбакайте, Вишневский работал с Жанной Агузаровой, Ренатой Литвиновой, Еленой Супруг. Его также знала вся светская тусовка – на странице стилиста постоянно появлялись публикации со знаменитостями. Что стало причиной кончины мужчины, не сообщается.

При этом в последнее время на его странице в соцсетях не было никаких записей, указывающих на тяжелую болезнь. Напротив, Вишневский старался уделять много времени своим увлечениям, среди которых парфюмерия. В июне он публиковал снимки из Азербайджана.

Ранее стало известно, что Орбакайте задолжала российской налоговой.

Источник: соцсети
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