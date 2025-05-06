Немецкий политик Нимайер допустил новое нападение на "Северный поток — 2"

В Германии сделали заявление о новой атаке на "Северный поток — 2"
Кадр: YouTube
Ситуация вокруг российской газовой магистрали остается тревожной

Новая диверсия против российской газовой магистрали "Северный поток – 2" вполне возможна, если кто-то вновь попытается не допустить восстановление трубопровода. С таким заявлением в беседе с журналистами выступил руководитель Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

По его словам, с технической точки зрения повторение атаки – вопрос желания и решимости заинтересованных сторон. Он особо подчеркнул, что подрыв газопровода в 2022 году был настоящей детально продуманной военной операцией, а не работой группы подводников с лодкой.

Высокопоставленный представитель Германии считает, что выходом могла бы стать национализация немецкой части трубопровода. В этом случае, пояснил он, любое новое вмешательство можно было бы рассматривать как агрессивное посягательство на имущество самой Германии, а не просто как подрыв иностранного объекта.

Напомним, осенью 2022 года серия взрывов уничтожила обе нитки "Северного потока", а также одну из двух ниток "Северного потока – 2". Причины официально так и не были озвучены, однако немецкие, датские и шведские власти заявляли, что подозревают умышленную диверсию.

К слову, ранее климатолог рассказал, как подрыв газовых магистралей мог повлиять на погоду.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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