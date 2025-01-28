Эксперт Терешонок связал аномально теплую зиму с атакой на "Северные потоки"

Климатолог объяснил аномально теплый январь подрывом "Северных потоков"
Фото: Harald Hoyer from Schwerin / wikimedia.org
Диверсия оказала глобальное влияние на мир

Знаменитый российский эксперт по погоде Николай Терешонок сделал сенсационное заявление о влиянии терактов на российских газовых магистралях "Северные потоки" на окружающую среду. Климатолог утверждает, что именно это событие, в частности, привело к тому, что январь оказался аномально теплым

Сотрудник Центрального управления по гидрометеорологии уверен, что непривычно теплая погода в этот зимний месяц может быть связана с выбросами газа, произошедшими в результате атаки на трубопроводы.

По его мнению, помимо воздействия явления Эль-Ниньо, важную роль в этом процессе сыграли выбросы "голубого топлива". Он отметил, что газ, который оказался в атмосфере после инцидентов на газопроводах, обладает гораздо более сильным парниковым эффектом, чем углекислый, что могло существенно повлиять на температурные аномалии.

Эксперт подчеркнул, что хотя некоторые специалисты считают объемы выбросов недостаточными для того, чтобы объяснить столь значительные изменения в климате, он с этим не согласен. Специалист отметил, что выброшенный в окружающую среду газ может оказывать куда более разрушительное воздействие, чем принято считать, и его роль в изменении температурного фона января не стоит недооценивать.

К слову, ранее США придумали способ завладеть нашими газопроводами.

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник
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