Бизнесмен из США захотел выкупить газопровод "Северный поток"

В США придумали способ завладеть российским "Северным потоком"
Фото: Josef Streichholz / wikimedia.org
Подобный шаг будет способствовать политическим интересам Вашингтона

Американский бизнесмен Стивен Линч, который также является республиканцем и членом Палаты представителей США от штата Массачусетс, заявил, что хочет купить "Северный поток-2", если его выставят на торги в рамках процедуры банкротства компании Nord Stream AG. По его словам, это будет отличным рычагом давления на Россию в случае начала мирных переговоров по украинскому вопросу.

Извесно, что у Линча богатый опыт работы на российском рынке. Например, в 2007 году связанная с ним компания приобрела "дочку" ЮКОСа, которой принадлежали зарубежные активы компании.

Сейчас инвестор пытается получить необходимую лицензию от правительства США для проведения сделок с подсанкционными компаниями, чтобы принять участие в торгах.

"Суть в следующем: это уникальная возможность для Америки и Европы контролировать энергоснабжение Европы до конца эры ископаемого топлива", – объяснил он свое решение.

Линч намерен приобрести российский газопровод, который оценивают в 11 млрд долларов, за "сущие копейки". Он уверен, что большинство бизнесменов не станут рисковать, пытаясь выкупить объект в сложной геополитической ситуации, а среди остальных участников окажутся инвесторы из России и Китая, чьи интересы противоречат американским.

Сообщается, что бизнесмен является сторонником Дональда Трампа. До своего переезда в Майами в 2019 году он около 20 лет проживал в Москве. Сейчас Линч полагает, что после окончания конфликта сделка позволит вновь эксплуатировать газопровод европейским странам. 

Источник: The Wall Street Journal
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