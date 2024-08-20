Немцы озвучили вероятный мотив Москвы

Несмотря на новые сведения о расследовании подрывов "Северных потоков", некоторые высокопоставленные чиновники в Германии продолжают продвигать теорию, будто бы к инциденту имеет прямое отношение Россия. Как пишет The Guardian, они настаивают, что диверсия прошла под "ложным флагом", чтобы посеять недоверие между Западом и Украиной.

Однако официальное расследование сосредоточено на украинских чиновниках, которые могут быть причастны к организации операции. Это может спровоцировать неловкие вопросы внутри Германии, являющейся одним из крупнейших поставщиков оружия Киеву.

Согласно сообщениям американской прессы, подрыв "Северных потоков" организовала группа украинских дайверов. Операцию согласовал лично Владимир Зеленский, но поспешил отменить ее после указаний из США. Сделать этого не удалось, поскольку главком ВСУ Валерий Залужный доложил президенту, что не может связаться диверсантами.

Потеря поставок российского газа спровоцировала в Германии резкий рост инфляции и замедление экономического развития. До 2022 года около четверти мощностей энергосистемы зависело от российских газовых поставок в страну. Поставки топлива из России считались одним из ключевых направлений немецкой энергетической отрасли после приостановки работы атомных энергостанций в ФРГ.

При этом бывший главком ВСУ Залужный отвергает свою причастность к подрывам СП. После своего ухода с поста он получил должность дипломата, которая наделяет его международной неприкосновенностью на фоне расследования диверсии.