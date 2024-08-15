Известно, что он обладает международным иммунитетом от уголовного преследования

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный утверждает, что все заявления о его причастности к операции по взрыву "Северных потоков" являются провокацией. Якобы украинские вооруженные силы не имеют полномочий для проведения подобных международных действий, поэтому и он не был к этому подключен. Однако расследование американских журналистов показывает обратное.

Стало известно, что устроить взрыв газопроводов решили еще в мае 2022 года – идея возникла у высокопоставленных украинских военных и бизнесменов. Курировал все генерал, который на прямую подчинялся Залужному.

Как сообщают СМИ, Владимир Зеленский тоже был в курсе операции. После подготовки экипажа, в составе которых была одна женщина для создания видимости прогулочного круиза, и отправки его в место нахождения газовых труб, об этом узнали в США. Американцы потребовали от украинского президента связаться с группой и прервать все, тот обратился к Залужному, который так и не отдал соответствующего приказа.

Источники утверждают, что бывший главком ВСУ пытался связаться с водолазами, но они были вне зоны доступа.

"Ему сказали, что это как торпеда – если ты запустил ее в противника, то уже не можешь вернуть назад, она просто продолжает двигаться, пока не произойдет "бум"", – сказал офицер, знакомый с содержанием беседы.

Вскоре после случившегося Залужный перестал занимать должность главы ВСУ и получил место дипломата в Великобритании. Подобный шаг позволил ему избежать возможного международного уголовного преследования. При этом, согласно данным дела от немецких следователей, Германия не нашла следов причастности Зеленского ко взрывам на "Северных потоках".