На Западе не исключают, что канцлер и глава РФ смогли договориться

Польский президент Анджей Дуда полагает, что Олаф Шольц преследовал свои цели, когда звонил Владимиру Путину на прошлой неделе. И касались они возобновления работы газопровода "Северный поток". Такое заявление лидер сделал в беседе с журналистами.

Согласно официальной информации, канцлер Германии и российский лидер обсуждали вопрос урегулирования украинского конфликта. Беседа намеренно состоялась после выборов в США и перед саммитом G20. Утверждается, что подготовка переговоров длилась несколько недель, они были согласованы с Парижем, Лондоном и Вашингтоном.

Однако Дуда сомневается, что западные партнеры были в курсе предстоящего звонка Шольца Путину. По его мнению, немецкий политик принял это решение в одностороннем порядке, чтобы иметь повод обсудить с Россией напрямую возможность возобновления газовых контрактов.

"Что это значит для нас? Похоже, что попытка возвращения работоспособности газопровода "Северный поток"", – уверен польский президент.

Он также подчеркнул, что Польша выступала против подобных контрактов в течение нескольких лет и до сих пор не поменяла свою позицию.

Взрывы на газопроводах "Северные потоки" произошли в сентябре 2022 года. Спустя время было установлено, что ответственным лицом за проведение операции был Валерий Залужный, бывший главком ВСУ. Вскоре его убрали с должности и назначили послом в Великобритании, чтобы защитить от международного преследования.