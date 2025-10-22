Варшава без смущения публично поддержала международный терроризм

После заявлений главы польского МИД Радослава Сикорского о возможном подрыве нефтепровода "Дружба" у Европы не осталось светлого будущего. Такое заявление сделал депутат ГД Алексей Чепа. По его словам, высказывания дипломата указывают на то, что страна поддерживает международный терроризм.

Ранее Сикорский, отвечая на высказывания главы МИД Венгрии Петера Сийярто, высмеявшего отказ Польши выдать виновника в подрыве "Северных потоков", выразив надежду, что украинцы также смогут нанести аналогичный удар по российскому нефтепроводу "Дружба".

Чепа уверен – подобные заявления со стороны высокопоставленного служащего указывают, в каком упадке сейчас находятся страны Европы и НАТО. Он полагает, что эти выпады лишь подталкивают мир к катастрофе.

"Эти тупые, полностью ограниченные политики призывают к военным действиям, говоря о ядерной войне, как о развитии конфликта в дальнейшем, сейчас они говорят о терроризме", – отметил депутат.

Политик напомнил, что обе страны являются членами Евросоюза, но вместе с этим выступают друг против друга. Поэтому, уверен он, нужно приложить усилия для развала не только Польши, но и некоторых прибалтийских стран, поскольку они наносят вред всему человечеству.