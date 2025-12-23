Анна Asti сорвала съемки новогоднего шоу на Первом канале

Организаторы в растерянности

Популярная российская исполнительница Анна Asti сорвала съемки новогоднего выпуска передачи "Голос" на Первом канале. Ситуация сильно озадачила организаторов, теперь они пытаются понять, как им лучше поступить, чтобы программа все же вышла к главному празднику года.

Девушка оказалась не в состоянии принять участие в съемках из-за резкого ухудшения самочувствия. Как сообщили источники, тяжелое течение болезни знаменитости привело к срыву первого съемочного дня нового, 14 сезона проекта.

Работа над выпуском должна была стартовать 23 декабря на "Мосфильме". К этому моменту площадка была полностью подготовлена: павильон арендован, декорации установлены, техника завезена, сформирована съемочная группа. В столицу заранее прибыли более 100 участников вместе с сопровождающими, а сами съемки планировали вести без перерывов в течение трех дней.

Однако работа так и не началась. Причиной стало заболевание одного из членов жюри, что произошло впервые за всю историю существования проекта. По предварительным данным, у певицы заподозрили гонконгский грипп. Сообщается, что у звезды жар, сильная слабость, насморк и боль в горле.

В настоящий момент команда обсуждает возможные варианты дальнейших действий и корректировку графика, чтобы спасти выпуск и не сорвать подготовку к новогоднему шоу.

К слову, ранее на артистку с резкой критикой обрушился Сергей Соседов.