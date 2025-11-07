Соседов резко раскритиковал Анну Asti и заявил, что та поет на один мотив

Телеведущий заявил, что не каждая может заслужить подобный титул

Сергей Соседов снова решил проехаться по известным фигурам на сцене: на этот раз досталось Анне Asti , которую теперь поклонники величают "царицей" из-за песни с одноименным названием. Однако скандальный критик не согласен с таким титулом.

В подкасте "За деньги" Сергей заявил, что "царицами" в музыкальном мире можно считать представительниц прекрасного пола, считающихся великими.

"Да какая ты, к черту, царица? Вот выходила Вишневская, и в своих партиях она царица. Образцова выходила, и она царица", – высказался телеведущий.

А с хитом под названием "Царица", уверен Сергей, Asti пытается убедить и себя, и слушателей в том, что заслужила подобное обращение.

Для музыкального критика песни Анны не представляют ничего особенного: творчество Asti он считает однообразным, с идентичным мотивом. Да и не понимает, кто появляется на ее концертах.

До этого Сергей заявил, что Анна Семенович не должна была появляться на отечественной сцене: певица, считает он, не имеет особых вокальных данных. А в "нулевые" продюсеры набирали певиц "с видными формами" для привлечения мужской аудитории.

Кстати, один из прошлогодних концертов Анны неудачно завершился: публика массово жаловалась на задержку мероприятия и проблемы с программой, звуком и внешностью артистки.