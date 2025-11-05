Соседов ответил недовольным победой "Поющих гитар" в "Суперстаре"

Журналист понял с первого выпуска музыкального шоу, как выделяется группа

С победой "Поющих гитар" на "ВИА Суперстар" смирилась не вся аудитория: множество зрителей присудили бы победу "Лесоповалу" и "Динамиту". А музыкальный критик Сергей Соседов, который входит в судейский состав, называет победу "Гитар" полностью заслуженной, считая, что сравниться с этой группой не может никто в этом сезоне.

Более того, Сергей считает, что "Поющие гитары" выделялись уже с момента первого выпуска. А по итогам конкурса "недовольных" не оказалось. На афтерпати участники проекта лишь говорили друг другу добрые слова: шоу всех сдружило.

Соседов называет последний сезон "Суперстара" одним из сильнейших. Тем сложнее оказалось для жюри отдавать кому-то из участников приоритет. При этом Сергей уверен, что судьи смогли справиться со своей задачей.

"Именно поэтому второе место от первого отделили всего два очка", – пояснил журналист.

Музыкальный критик ранее заявлял, что предложил коллегам из жюри не возлагать бремя выбора на Наташу Королеву и самостоятельно выбрать победителя. Практику, при котором победителя объявляет решившая все ведущая, Сергей не считает грамотной: для чего в таком случае нужно дюри?

Соседов не стал раскрывать состав звезд в предстоящем сезоне "Суперстара". Как ожидается, телешоу выйдет в начале 2026 года.

Ранее Соседов проехался по Анне Семенович, заявив, что столь бесталанной, на его взгляд, исполнительнице никогда не следовало появляться на отечественной сцене.