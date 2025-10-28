Соседов резко высказался о Семенович и Клаве Коке

Критик не стал стесняться в выражениях

Музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с журналистами заявил, что часть современных певиц вообще не обладает вокальными данными и держится на эстраде исключительно благодаря обработке звука и внешнему образу.

Он отметил, что не понимает, почему Анну Семенович продолжают считать певицей, подчеркнув, что у нее нет ни таланта, ни профессионализма. По словам критика, артистка больше подходит для телевизионных шоу, чем для сцены.

Не меньше досталось и Клаве Коке. Критик предположил, что вместо нее "поет техника", а голос полностью создается с помощью автотюна и компьютерных эффектов. По его мнению, именно из-за этого "живое" исполнение певицы невозможно отличить от студийной записи.

Критик уверен, что подобные исполнители формируют у слушателей ложное представление о музыке и превращают концерты в искусственное шоу.