Соседов ответил Чеботиной после обвинений в непрофессионализме

Соседов осадил Чеботину после гневного выпада в соцсетях
Журналист заявил, что не является автором приписываемых ему слов о певице

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что не понимает претензий со стороны певицы Люси Чеботиной: одно из изданий до этого сообщало, что телеведущий якобы обвинил певицу в том, что та "открывает рот под фонограмму". Сергей уверен, что та не разобралась в ситуации и решила устроить словесную баталию с человеком, который подобных слов и в помине не произносил.

Растиражированные фразы об исполнительнице хита "Солнце Монако", уверяет музыкальный критик, ему не принадлежат. Впрочем, ее пение Сергей считает неплохим и никогда, как утверждает сам, не отходит от рамок профессионализма на "Суперстаре".

"Люсе, прежде чем писать, нужно удостовериться, кто это говорил", – заявил журналист.

Скандал начался после материала в одном из изданий, где говорится о критике музыкального критика в адрес Чеботиной: тот якобы усомнился в музыкальном звучании певицы и сравнивает ее пение с "серостью", добавляя, что Люсе "не место на сцене". В ответ разгневанная Чеботина обвинила журналиста в непрофессионализме и заявила, что Соседов сам себя закопал, опровергнув обвинения в использовании фонограммы.

Ранее Чеботина ответила на упреки композитора Ильи Резникова, не оценившего его наряд на творческом вечере.

Источник: "Телепрограмма" ✓ Надежный источник
