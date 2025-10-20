"Очень обидно": Чеботина ответила пристыдившему ее Резнику

"Очень обидно": Чеботина ответила пристыдившему ее Резнику
Фото: соцсети
Знаменитость уверяет, что ни у кого претензий к ее костюму раньше не было

Люся Чеботина отреагировала на упреки композитора Ильи Резника, который не оценил ее наряд на его творческом вечере. Певица уверяет, что организаторы не просили ее переодеться и не выставляли никаких претензий по поводу ее слишком откровенного внешнего вида, поэтому появление подобных новостей о своей персоне стало для нее большим удивлением.

По словам артистки, Резник очень просил ее выступить на его мероприятии. Этот концерт был для него невероятно важен, поэтому и к отбору участников он подходил строго. Отказать в такой ситуации композитору она не могла, поэтому ей пришлось подстроить свой плотный график и прилететь на концерт даже из другого города.

Также Чеботина отметила, что потратила свои деньги и время на представление. По просьбе организаторов она рекламировала мероприятие в своих соцсетях, но вместо благодарности получила лишь негативный комментарий о своей персоне.

"Очень обидно вместо благодарности читать такие статьи", – написала она в соцсетях.

Люся напомнила, что ранее уже выходила на сцену в этом платье, когда выступала на "Новой волне" у Игоря Крутого. Концерт показывали по телеканалу "Россия 1", и тогда никого не смущал ее внешний вид и откровенное декольте.

Источник: соцсети
