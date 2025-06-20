Чеботина публично отчитала участников ПМЭФ

Знаменитость возмутило, что многие мужчины приехали на форум без жен

Певица Люся Чеботина выступила на мероприятии ПМЭФ, где исполнила несколько своих песен. Во время представления артистка решила провести перекличку среди гостей, чтобы узнать, кто из присутствующих мужчин свободен. Оказалось, что у большинства поднявших руку на ее вопрос на руке красовалось обручальное кольцо. Подобное положение дел знаменитости не понравилось.

"Ездят сюда без жен и без девушек. В чем прикол? Я просто не очень понимаю", – сказала она.

Чеботина отметила, что, по ее мнению, на ПМЭФ проводят довольно классные вечеринки, на которых супруги могли бы отлично скоротать вечер. Но вместо этого веселятся одни мужчины, а женщины в это время сидят дома. Она обратилась к гостям мероприятия, призвав их в следующий раз приезжать вместе с женами, чтобы им не было обидно из-за упущенного праздника.

Артистка также со сцены указала, что большинство местных мужчин – богаты и заняты и акцентировала на этом внимание незамужних девушек на концерте.

Ранее Чеботина объяснила слухи о своем скандальном характере. По словам артистки, в действительности многие люди отказываются соблюдать ее условия совместной работы.