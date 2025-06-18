Собчак объяснила, почему на ПМЭФ нет эскортниц

Знаменитость осталась под впечатлением от мероприятия

Телеведущая Ксения Собчак стала гостьей Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, который традиционно привлекает в Северную столицу множество высокопоставленных гостей. В этом году, призналась она, мероприятие удивило ее одной деталью.

Журналистка сообщила, что первый день форума оказался крайне необычным – она не встретила на нем ни одной девушки легкого поведения.

"Пока впечатление от форума одно и оно главное – нет *** (путан). Что случилось? Где эскортницы? Что это? Экономический кризис дошел до всех самых незащищенных слоев населения?" – задалась она вопросом.

При этом Ксения Собчак обратила внимание на сотрудниц полиции, которые охраняют территорию во время мероприятия. Она отметила, что девушки в форме очень красивые – в юбках, с уложенными волосами и при макияже. По ее словам, таких полицейских должно быть больше.

Вместо эскортниц, заявила ведущая, на форуме много беременных дам. Ксения предположила, что их могли привезти на мероприятие намеренно, чтобы продемонстрировать приверженность страны традиционным ценностям.

Ранее Собчак призвала запретить мужчинам до 30 лет жениться на законодательном уровне.