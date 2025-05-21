Собчак ответила предложившему отменить пенсии ведущему Мардану

В Сети разгорается грандиозный скандал

Ксения Собчак резко прокомментировала нашумевшее высказывание ведущего "Соловьев Live" Сергея Мардана, который ранее предложил отказаться от пенсионной системы ради повышения рождаемости. На просторах интернет-пространства "блондинка в шоколаде" призвала его задумываться над тем, что он произносит, и не ограничиваться лишь желанием привлечь внимание.

Журналистка напомнила, что эпатаж – это дело понятное, но к подобным темам стоит подходить с ответственностью. Она также подчеркнула, что далеко не все люди могут иметь детей или обладают возможностью обеспечить им достойное воспитание.

"Понятно, что Мардан хочет высказываться хлестко и эпатировать. Но не хочет ли Мардан еще и думать иногда прежде, чем говорить?" – жестко высказалась звезда социальных сетей.

Сам Мардан сделал свое провокационное заявление 17 мая, когда в эфире обсуждал проблему демографического спада в России. Он заявил, что пенсии можно отменить, и каждый должен рассчитывать только на своих детей. При этом он в грубой форме добавил, что в случае отсутствия семьи пожилому человеку стоит отправляться на тот свет. Позднее ведущий пояснил, что его слова были сказаны с иронией.

К слову, недавно разгорелся скандал с другим ведущим популярного шоу "Соловьев Live".