Собчак рассказала о мести экс-возлюбленному, которого застала с любовницей

Журналистка сама решила поделиться личным

Ксения Собчак рассказала в личном блоге о случае из прошлого, когда застала своего возлюбленного с другой женщиной и решила проучить его весьма оригинальным способом. Знаменитость не стала уточнять, о каком партнере идет речь, но поделилась деталями своей мести: она передала пикантные фотографии пары знакомой журналистке, чтобы те попали в прессу.

По словам Собчак, она хотела, чтобы наутро мужчина увидел газету и испытал стыд за то, что выставил ее в унизительном свете. "Как ты мог меня публично опозорить?" – именно такую реакцию она готовила. И хотя журналистка, к которой обратилась звезда, сначала колебалась, боясь вмешиваться в чужую личную жизнь, план в итоге сработал.

Ксения призналась, что часто сама "вбрасывала" в медиа и слухи, и правду о себе, особенно если это помогало ей управлять ситуацией. В тот раз ей очень хотелось отомстить неверному мужчине.

Собчак рассказала, что добиться того, чтобы фотографии были опубликованы оказалось непросто – понадобилось уговаривать, убеждать и действовать очень аккуратно. Она отметила, что ее месть чуть не сорвалась, но в итоге все получилось в лучшем виде.

К слову, ранее Собчак залепила пощечину предложившему отменить пенсии ведущему "Соловьев Live".