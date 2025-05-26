Собчак рассказала о мести экс-возлюбленному, которого застала с любовницей

Собчак застала любимого с разлучницей и изощренно ему отомстила
Ксения Собчак. Фото: соцсети
Журналистка сама решила поделиться личным

Ксения Собчак рассказала в личном блоге о случае из прошлого, когда застала своего возлюбленного с другой женщиной и решила проучить его весьма оригинальным способом. Знаменитость не стала уточнять, о каком партнере идет речь, но поделилась деталями своей мести: она передала пикантные фотографии пары знакомой журналистке, чтобы те попали в прессу.

По словам Собчак, она хотела, чтобы наутро мужчина увидел газету и испытал стыд за то, что выставил ее в унизительном свете. "Как ты мог меня публично опозорить?" – именно такую реакцию она готовила. И хотя журналистка, к которой обратилась звезда, сначала колебалась, боясь вмешиваться в чужую личную жизнь, план в итоге сработал.

Ксения призналась, что часто сама "вбрасывала" в медиа и слухи, и правду о себе, особенно если это помогало ей управлять ситуацией. В тот раз ей очень хотелось отомстить неверному мужчине.

Собчак рассказала, что добиться того, чтобы фотографии были опубликованы оказалось непросто – понадобилось уговаривать, убеждать и действовать очень аккуратно. Она отметила, что ее месть чуть не сорвалась, но в итоге все получилось в лучшем виде.

К слову, ранее Собчак залепила пощечину предложившему отменить пенсии ведущему "Соловьев Live".

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Масштабный обмен пленными вызвал громкий скандал на Украине

В списках не досчитались бойцов террористической организации

Одну страну заподозрили в покушении на Путина

Глава России мог погибнуть в ходе зарубежной поездки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей