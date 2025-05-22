Психолог оценил возможность развода Собчак и Богомолова

Эксперт указал, что супруги сейчас, вероятно, проходят через стадию кризиса

В последнее время в Сети и СМИ активно ходят слухи о возможном разладе в отношениях между Ксенией Собчак и ее супругом Константином Богомоловым. Поговаривали, что якобы режиссер был замечен за адюльтером, о котором также знала журналистка, но решившая его простить. Сама знаменитость все домыслы отвергала, однако разговоры о проблемах в ее браке это не уменьшило.

Психолог Сергей Костеренко оценил, насколько крепки взаимоотношения Собчак и Богомолова. Он полагает, что пара действительно могла столкнуться с кризисом, который бывает у большинства. И если они смогут его преодолеть, то из союз станет только крепче.

"Любые пары рано или поздно проходят стадию охлаждения. Накапливаются проблемы, обиды... Проходя кризис, отношения могут выйти на новый уровень. Правда, могут и развалиться. Один тут не вывезет", – заявил специалист.

По его словам, когда влюбленные проходят через подобные проблемы, то крайне важно каждому быть заинтересованными в работе над собой и сохранении брака. Тогда через тяжелый период вполне можно пройти, хоть и придется приложить усилия. Иначе расставания не избежать.

Ранее Собчак жестко ответила предложившему отменить пенсии ведущему Мардану.