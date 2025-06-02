Собчак призвала запретить мужчинам до 30 лет жениться на законодательном уровне

Собчак предложила ввести жесткое ограничение для российских мужчин
Ксения Собчак. Кадр: соцети
Журналистка четко объяснила свою позицию

Ксения Собчак высказала мнение о том, что мужчинам до тридцати лет следует на законодательном уровне запретить жениться. По ее словам, мужчины младше этого возраста еще недостаточно зрелы для брака. Такое заявление журналистка сделала во время общения с очередным героем своего шоу. В этот раз знаменитость решила пообщаться с молодым исполнителем Ваней Дмитриенко.

Знаменитость уточнила, что представителей сильной половины человечества до тридцати лет нужно ограничить в правах и запретить им вступать в брак, потому что в этом возрасте они все еще остаются "мальчиками" и в принципе не готовы к серьезным отношениям.

В ответ на ее слова Дмитриенко отметил, что для него возраст не имеет большого значения. Он лишь подчеркнул, что не сможет построить отношения с девушкой, к которой не испытывает серьезных и глубоких чувств.

К слову, ранее журналистка залепила пощечину предложившему отменить пенсии телеведущему.

Источник: Шоу "Осторожно: Собчак" ✓ Надежный источник
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