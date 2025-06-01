Степан Меньщиков прокомментировал сплетни о романе с Собчак

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Звезда скандально известной телестройки "Дом-2" Степан Меньщиков прокомментировал слухи о его предполагаемой интимной связи с Ксенией Собчак.
Мужчина не стал называть их отношения полноценным романом, но подтвердил, что между ними действительно возникло взаимное притяжение.
В недавнем интервью он поделился, что между ним и знаменитой блондинкой был некий особый контакт. По его словам, сначала журналистка его не воспринимала, но со временем изменила отношение и начала проявлять интерес.
Экс-участник шоу отметил, что сам тоже ощущал эту эмоциональную динамику, но со временем оба пришли к тому, что лучше прекратить развитие этой темы, поэтому полноценный роман не случился.
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