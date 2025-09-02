Киркоров считает, что Чеботина станет новой примадонной эстрады

Киркоров объявил, кто станет новой примадонной и заменит Пугачеву
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Артист абсолютно уверен в своем прогнозе

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров назвал имя артистки, которая, по его мнению, может стать будущей примадонной российской сцены. Эту роль он отвел 28-летней Люсе Чеботиной.

На недавней вечеринке исполнитель появился на сцене вместе с молодой звездой. После совместного выступления юная артистка произнесла множество теплых слов в адрес акулы шоу-бизнеса, подчеркнув его уникальность и назвав королем российской эстрады.

В ответ исполнитель заявил, что сама артистка достойна звания королевы. На скромное замечание девушки о том, что она пока лишь "принцесса", певец уверенно ответил, что для него она уже королева и весомо добавил, что в таких титулаx он разбирается.

Любимец публики также отметил, что следующий шаг для Люси – стать новой примадонной, что фактически делает ее наследницей громкого звания, ранее связанного с Аллой Пугачевой.

Сама певица призналась, что еще не готова примерить на себя такой статус, хотя слова короля эстрады явно польстили ей. Услышав эти лестные сравнения, девушка улыбнулась и заметно смутилась.

К слову, ранее Киркоров попал в скандал из-за бывшей примадонны отечественной эстрады.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
