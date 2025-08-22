Подорвавший здоровье Киркоров рухнул со ступенек во время выступления – видео

Курс рубля
Во время выступления на "Новой волне" Филипп Киркоров снова дал фанатам и прессе пищу для обсуждения его состояния. Певец поскользнулся и рухнул с декоративных ступеней, которые подвинули к нему по сценарию номера.
Танцоры сразу помогли артисту подняться, а сам он, словно ничего не произошло, продолжил петь. В Сети отмечают, что исполнитель сумел сохранить самообладание даже в неловкой ситуации.
Это уже не первый инцидент за последнее время. Ранее на концерте в Санкт-Петербурге во время фейерверочного перфоманса загорелась его куртка, и артист получил ожог руки.
Теперь же поклонники обсуждают, что за череда неприятностей преследует певца. В кулуарах заговорили о том, что проблемы со здоровьем могут быть серьезнее, чем кажется: по слухам, у певца обнаружили диабет.
Впрочем, сам артист пока никак не прокомментировал эти сплетни и старается делать вид, что ничего не случилось.
