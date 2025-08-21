У Киркорова обнаружили диабет второго типа

Раскрыт реальный диагноз Филиппа Киркорова
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Поклонники сильно переживают из-за состояния знаменитости

У поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова обнаружили диабет второго типа, требующий регулярной терапии и контроля. По крайней мере, такая информация появилась в прессе. Сейчас артист находится под постоянным наблюдением врачей и получает необходимое лечение.

Напомним, первые признаки болезни проявились еще весной, когда на выступлении в Санкт-Петербурге куртка Киркорова загорелась от пиротехнического эффекта. Хотя тогда он получил лишь ожог руки и заверил поклонников, что все в порядке, врачи обратили внимание на слишком медленное заживление раны и назначили обследования. Результаты анализов подтвердили диагноз.

Сейчас 57-летний артист жалуется на усталость, жажду и тяжесть в ногах. Также отмечаются резкие перепады настроения. Медики настаивают на соблюдении строгой диеты, однако, по сообщениям СМИ, певец отказывается от этого. Вместе с тем он получает инсулиновые уколы, что позволяет контролировать заболевание. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Все ближайшие концерты звезды перенесены, а новые даты назначены только на февраль 2026 года.

Источник: Telegram-канал Mash ✓ Надежный источник
