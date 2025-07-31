Врач объяснил, почему Киркоров с трудом передвигается

Врач объяснил, почему Киркоров с трудом передвигается
Фото: АГН "Москва"
Не исключено, что диабет дал тяжелое осложнение на весь организм

Недавнее видео, на котором Филипп Киркоров с трудом подходит к своему автомобилю в сопровождении врача, вызвало очередные вопросы к его здоровью. Уже несколько месяцев артист не может прийти в себя после внезапной госпитализации. Представители знаменитости утверждают, что всему виной ожог на концерте, а сплетники шепчутся, что у поп-короля порвался имплант и вызвал воспаление в организме. Однако для каждого из недугов реабилитация оказалась слишком затяжной.

По словам врача-терапевта Андрея Кондрахина, в мире существует множество болезней, способных дать серьезное осложнение на мышцы и работу конечностей. Среди них – сахарный диабет, который, по словам источников, мешает заживлению повреждения на руке у Киркорова.

"У страдающих диабетом людей очень болят ноги. Им тяжело стоять и ходить. Тем более он всю жизнь на сцене. Здесь еще может быть варикоз нижних конечностей. Организму сложно справляться с нагрузкой", – объяснил медик.

Дополнительное беспокойство у людей вызывает и внешний вид певца, который в последнее время сильно похудел. Некоторые подозревают, что это связано с переживаниями, которые Киркоров испытал после потери отца.

Источник: Абзац
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