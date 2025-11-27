Су-30СМ2 стал первым в мире самолетом-уничтожителем западной системы Patriot

MWM: Су-30СМ2 стал первым в мире самолетом-уничтожителем ЗРК Patriot
Фото: commons.wikimedia.org
Передовые западные ПВО на Украине теряют свою эффективность

Российский многоцелевой истребитель поколения 4+ Су-30СМ2 оказался первым в мире боевым воздушным судном, которое уничтожило западный ЗРК Patriot, применявшийся ВСУ, сообщает Military Watch Magazine.

В издании ссылаются на заявление "Ростеха", где говорится, что модернизированные Су-30 смогли доказать свою эффективность. Мощный радар Су-30СМ2 с развитой системой РЭБ отражает ракетные удары противника. Истребитель поразил западную систему ПВО большей дальности.

Как следует из материала, российские ВКС развернули воздушные суда, вооруженные противорадиолокационными ракетами Х-31П, оптимизированными для подобных операций. Среди их параметров – высокая скорость (от 3 Махов) и низкая масса, за счет которой Су-30 может нести на борту до шести таких снарядов.

При захвате цели ракета автономно наводится на ее источник. Хотя дальность в 130 км не позволяет использовать ее против дальнобойных систем без риска для истребителей, возможность приближения Су-30 на малых высотах делает подобные операции возможными.

Запад начал поставлять Украине Patriot в 2023 году – первыми странами, которые отправили эти системы, стали США, Германия и Нидерланды.

На Западе, тем временем, звучат тревожные сигналы о беззащитности ПВО перед российскими ВКС: передовые Patriot не оправдали ожиданий и не могут справляться с перехватом ракет. По словам британского аналитика Александра Меркуриса, Украина может столкнуться с необходимостью эвакуировать крупные города, включая Киев.

Источник: Military Watch Magazine
ВС России нанесли ракетный удар по штабу ССО Украины, где готовились диверсии

В силовых структурах сообщили, что целеполагание было получено в том числе благодаря работе разведки

Массированный удар РФ заставил Зеленского снова выпрашивать помощь у Запада

Киев призвал европартнеров не делать никаких "пауз" в военной поддержке

