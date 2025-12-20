Анастасия Решетова показала пышный бюст в облегающем платье

29-летняя Решетова показала пышный бюст в облегающем платье
Фото: соцсети
Звезда покрасовалась перед поклонниками, похваставшись внешними данными

Анастасия Решетова выложила новый снимок, разбавив ленту в соцсетях: бывшая возлюбленная Тимати нарядилась в черное облегающее платье с глубоким декольте, показав пышный бюст.

Образ 29-летняя бизнесвумен решила дополнить браслетами туфлями на платформе. Свои черные волосы Анастасия распустила, нанеся макияж в нюдовых тонах.

Решетова – обладательница титула "Первая вице-мисс России" 2014 года. Примерно в то же время она познакомилась с рэпером Тимати, которому родила сына Ратмира. Пара рассталась в 2020-м.

В откровенном разговоре с поклонниками Настя призналась, что жалеет о пластике лица. Когда-то она решила изменить нос, а теперь с трудом догадывается о мотивах, которыми руководствовалась.

С годами, рассуждает брюнетка, внешность стала меняться, исчезла детская припухлость. Однако при наборе веса, уверена Решетова, щеки вернутся. Тем не менее, жить сравнениями не нужно – важно любить себя и считать свою внешность неповторимой, считает умудренная опытом модель.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
