Модель Решетова рассказала, почему не могла смотреть на свое лицо

У девушки был сложный период в жизни

Анастасия Решетова призналась, что из-за проблем с кожей ей бывало трудно даже смотреть на себя в зеркало. Об этом экс-возлюбленная музыканта Тимати рассказала подписчикам на просторах интернет-пространства.

29-летняя модель поделилась, что периодически сталкивалась с появлением закрытых комедонов. На фотографиях они почти не были заметны, но в реальной жизни приносили ей ощутимый дискомфорт и сильно портили настроение.

По словам эффектной брюнетки, в такие моменты косметика ложилась плохо, а при определенном освещении дефекты кожи становились очень заметны. Она призналась, что не знала, как долго это будет продолжаться, и это сильно тревожило.

Позже выяснилось, что основной причиной высыпаний стало нарушение микрофлоры кишечника. Сейчас модель старается контролировать свой рацион: она исключила простые углеводы и полностью отказалась от красного вина. К счастью, изменения в питании быстро помогли ей улучшить состояние кожи и вернуть уверенность в себе.