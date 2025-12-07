Решетова рассказала, что жалеет о пластической операции

Звезда не понимает, зачем однажды приняла такое решение

29-летняя бизнесвумен Анастасия Решетова в откровенном разговоре с поклонниками призналась, что жалеет о пластике лица. Когда-то она решилась на ринопластику и теперь с трудом догадывается о мотивах, которые ее побудили изменить нос.

Бывшая возлюбленная Тимати рассказала, что внешние данные стали меняться с годами. Припухлость, характерная для подросткового возраста, ушла. Однако щеки снова вернутся, если та наберет вес.

Анастасия призвала девушек отказаться от любых сравнений и жить по принципу "никто не хуже и не лучше". Поэтому себя нужно любить и считать неповторимой.

"Пусть эту мантру запомнит каждая любящая себя женщина", – подытожила модель на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Анастасия состояла ранее в отношениях с Тимати, которому родила в 2019-м годы сына Ратмира. Однако спустя год пара рассталась. А в 2024-м Решетовой приписывали отношения с экс-супругом Алсу Яном Абрамовым – якобы тот "светился" в присутствии Анастасии, которая столкнулась с волной критики в свой адрес.

При этом Анастасия заявила, что не собирается выносить сор из избы, как это принято в шоу-бизнесе, утверждая, что не впервые сталкивается с подобными нападками.

Ранее знаменитость порассуждала на тему любви россиянок к турецким сериалам – женщинам, по ее словам, недостает страсти и эмоций. Оттуда и такое желание к длинным мелодраматическим сюжетам.