Путин заявил, что в "Большой семерке" нет ничего большого

Российский лидер Владимир Путин заявил, что не намерен возвращать Россию в состав "Большой восьмерки". Однажды он сам практически перестал участвовать во встречах G8. Однако, подчеркивает глава РФ, это решение не имеет никакого отношения к украинскому конфликту.
Путин уточнил, что причина кроется в других событиях – однако он не намерен вдаваться в детали и обозначать причины. От таких поездок глава РФ отказался еще до 2014-го.
В беседе с журналистами India Today российский лидер выразил недоумение из-за выбранного названия стран-участниц неформального политического клуба.
"Мне не очень понятно, почему страны, входящие в G7, почему они называют себя G7. Что там большого-то?" – высказался Путин.
Глава государства указал, что текущая роль стран, входящих в "семерку", сокращается – свидетельством тому является их доля в мировой экономике, несмотря на важность этой платформы в качестве переговорной площадки.
Ранее американский лидер Дональд Трамп называл ошибкой исключение РФ из G8, заявив, что оставшиеся участники строят во многом беседу о России. Отсутствие последней на переговорах за столом намного усложняет ситуацию.
