Путин заявил, что в "Большой семерке" нет ничего большого

"Что там большого-то?": Путин унизил "Большую семерку" из-за громкого названия
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Президент России рассказал, когда перестал ездить на встречи неформального политического клуба

Российский лидер Владимир Путин заявил, что не намерен возвращать Россию в состав "Большой восьмерки". Однажды он сам практически перестал участвовать во встречах G8. Однако, подчеркивает глава РФ, это решение не имеет никакого отношения к украинскому конфликту.

Путин уточнил, что причина кроется в других событиях – однако он не намерен вдаваться в детали и обозначать причины. От таких поездок глава РФ отказался еще до 2014-го.

В беседе с журналистами India Today российский лидер выразил недоумение из-за выбранного названия стран-участниц неформального политического клуба.

"Мне не очень понятно, почему страны, входящие в G7, почему они называют себя G7. Что там большого-то?" – высказался Путин. 

Глава государства указал, что текущая роль стран, входящих в "семерку", сокращается – свидетельством тому является их доля в мировой экономике, несмотря на важность этой платформы в качестве переговорной площадки.

Ранее американский лидер Дональд Трамп называл ошибкой исключение РФ из G8, заявив, что оставшиеся участники строят во многом беседу о России. Отсутствие последней на переговорах за столом намного усложняет ситуацию.

Источник: India Today ✓ Надежный источник
По теме

Сийярто: Европа одержима "военным психозом" и войной против России

Венгерский министр раскритиковал Брюссель и его планы

В МИД отреагировали на слова генерала НАТО об "упреждающих ударах"

В Москве рассказали, как Запад пытается сорвать переговоры по Украине

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей