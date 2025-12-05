Успенская рассказала, как отметит Новый год

У артистки серьезные планы при плотном графике

Любовь Успенская намерена отметить 2026-й год тихо и по-семейному: главное, чтобы рядом была дочка Татьяна. Королева российского шансона признается, что считает своего ребенка главным приоритетом в жизни.

Новогодним праздникам у Любови предшествует масса концертов. Однако 31 декабря Успенская проведет дома, с родными людьми.

Как правило, уже во второй половине декабря певица наряжает елку и украшает дом, создавая праздничную атмосферу и настроение. Последнее, признается она, в последние годы создать не так просто.

При этом у певицы Новый год остается любимым праздником еще с детских лет. Однако возрастом тускнеет и новогоднее волшебство.

"Но становишься старше, и этой новогодней сказки все меньше и меньше", – сокрушается исполнительница хита "Кабриолет".

Ранее Любовь рассказала, что не готова выходить на пенсию и забывать о своей музыкальной карьере – до последнего дня она обещает оставаться на сцене, которая давно стала для нее смыслом существования. И потому не подавала никаких документов на получений пенсий – считает это для себя унизительным. Пока хватает сил и энергии, Успенская готова зарабатывать собственным трудом и надеется, что хватит ее на долгие годы вперед.