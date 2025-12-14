Джигурда решил отказаться от корпоративов в Новый год ради семьи

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Никита Джигурда, вопреки стремлению к заработку, не намерен жертвовать Новым годом – в этот день он будет отдыхать, а все проекты отработает еще до торжества. В праздник, убежден артист, нужно проводить время с семьей, а не выступая "где-то на задворках".
Традиционно Никита любит посещать с родными центр столицы, цитировать классиков, делать памятные фотографии с окружающими, которые тоже отмечают Новый год
Джигурда признался, что обожает бал-маскарад с преображением в сказочных героев.
При этом актер ранее признавался, что заработал за скандальное телешоу "Звезды под капельницей" столько, сколько бы получал за двадцать лет в виде пенсионных выплат. И мог бы выйти сверх этой суммы – если бы устроил с Анастасией Волочковой скандал, который бы легко развивал.
А Стасу Садальскому, заявившему, что артист пошел на съемки в таком проекте из-за "нищеты", Никита ответил, что тот "попутал рамсы", а сам он готов ответить на все интересующие вопросы при встрече лично.
Каждый из них будет обсуждаться отдельно
А журналистка пыталась лишь что-то уточнить у сотрудницы