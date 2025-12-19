Академик РАН рассказал, что будет с организмом после поедания бумажки на Новый год

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Традиция со сжиганием бумажки и ее последующим поеданием под бой курантов Новый год вряд ли отразится на здоровье человека. Однако, отмечает академик РАН Геннадий Онищенко, существуют и иные способы провести такой ритуал. Сжигание же эксперт объясняет отголоском язычества.
"А если кто-то и сожжет, то ничего не будет такого, скорую точно не придется вызывать", – поясняет спикер.
Гораздо хуже, указывает Онищенко, переесть оливье. А желание можно загадать и иначе. Оптимальнее было бы отказаться от такого обряда и питаться в меру. Учитывая, что праздники продлятся практически две недели, необходимо всерьез озаботиться своим рационом.
Подобные маленькие ритуалы, объясняют психоаналитики, повышают человеку настроение в Новый год. Но здесь важно сохранять честность перед самим собой: не нужно заставлять себя веселиться, если на то нет настроения. Даже в преддверии новогоднего праздника.
Некоторые психотерапевты рекомендуют визуализировать образ, когда вы загадываете желание: примите, представьте и сделайте первый шаг.
Ранее Онищенко развеял миф о "страшном вреде" колбасы в Новый год. При покупке необходимо обращать внимание на качество продукта и ориентироваться на любимый сорт – а также соблюдать условия и сроки хранения.
На отношениях двух стран это не отразится, убежден спикер
В немецком парламента произошла громкая перепалка из-за слов канцлера