Академик РАН рассказал, что будет с организмом после поедания бумажки на Новый год

Скорую вызывать точно не придется

Традиция со сжиганием бумажки и ее последующим поеданием под бой курантов Новый год вряд ли отразится на здоровье человека. Однако, отмечает академик РАН Геннадий Онищенко, существуют и иные способы провести такой ритуал. Сжигание же эксперт объясняет отголоском язычества.

"А если кто-то и сожжет, то ничего не будет такого, скорую точно не придется вызывать", – поясняет спикер.

Гораздо хуже, указывает Онищенко, переесть оливье. А желание можно загадать и иначе. Оптимальнее было бы отказаться от такого обряда и питаться в меру. Учитывая, что праздники продлятся практически две недели, необходимо всерьез озаботиться своим рационом.

Подобные маленькие ритуалы, объясняют психоаналитики, повышают человеку настроение в Новый год. Но здесь важно сохранять честность перед самим собой: не нужно заставлять себя веселиться, если на то нет настроения. Даже в преддверии новогоднего праздника.

Некоторые психотерапевты рекомендуют визуализировать образ, когда вы загадываете желание: примите, представьте и сделайте первый шаг.

Ранее Онищенко развеял миф о "страшном вреде" колбасы в Новый год. При покупке необходимо обращать внимание на качество продукта и ориентироваться на любимый сорт – а также соблюдать условия и сроки хранения.