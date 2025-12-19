Академик РАН рассказал, что будет с организмом после поедания бумажки на Новый год

Академик РАН рассказал, что будет с организмом после поедания бумажки на Новый год
Фото: freepik.com
Скорую вызывать точно не придется

Традиция со сжиганием бумажки и ее последующим поеданием под бой курантов Новый год вряд ли отразится на здоровье человека. Однако, отмечает академик РАН Геннадий Онищенко, существуют и иные способы провести такой ритуал. Сжигание же эксперт объясняет отголоском язычества.

"А если кто-то и сожжет, то ничего не будет такого, скорую точно не придется вызывать", – поясняет спикер.

Гораздо хуже, указывает Онищенко, переесть оливье. А желание можно загадать и иначе. Оптимальнее было бы отказаться от такого обряда и питаться в меру. Учитывая, что праздники продлятся практически две недели, необходимо всерьез озаботиться своим рационом.

Подобные маленькие ритуалы, объясняют психоаналитики, повышают человеку настроение в Новый год. Но здесь важно сохранять честность перед самим собой: не нужно заставлять себя веселиться, если на то нет настроения. Даже в преддверии новогоднего праздника.

Некоторые психотерапевты рекомендуют визуализировать образ, когда вы загадываете желание: примите, представьте и сделайте первый шаг.

Ранее Онищенко развеял миф о "страшном вреде" колбасы в Новый год. При покупке необходимо обращать внимание на качество продукта и ориентироваться на любимый сорт – а также соблюдать условия и сроки хранения.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник

В России рассказали о реакции Кремля на отказ Турции от С-400

На отношениях двух стран это не отразится, убежден спикер

Решение Мерца украсть российские активы вызвало скандал в бундестаге

В немецком парламента произошла громкая перепалка из-за слов канцлера

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей